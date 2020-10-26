Толчинский: победный гол СКА какой-то непонятный. Из-за ворот случайная зашла

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5).

«Обидно, что проиграли, но я получил удовольствие от матча. Интересный, яркий матч. Конечно, было много эмоций. Крутая атмосфера, плюс у СКА всегда хочется выиграть. В первом периоде была некоторая грубость, но потом мы успокоились. Тренерам не пришлось нас остужать, после пятиминутного удаления ребята сами всё поняли. Чего «Авангарду» не хватило? Да просто не повезло. Моментов много было, мы их перебросали. Третий гол СКА какой-то непонятный забил, из-за ворот случайная зашла. Он нас надломил, конечно», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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