Бурдасов: СКА сыграл за своего капитана, чтобы Кетову не влетело

Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2).
«Хорошая игра, мы вышли заряженные, единым коллективом. Выполнили задание и одержали победу. Особенный ли матч с «Авангардом»? Мы со всеми топовыми командами хотим побеждать. Коронавирус на нашу игру наложил отпечаток, мы быстро задыхались, но сегодняшний матч показал, что всё позади. Галимов – красавец, он очень много работает. Видно было, что он соскучился сильно по хоккею, но и его звено сыграло просто здорово.
Мы много работаем над большинством, тренерский штаб показывает нам много видео. Это всё даёт свои плоды рано или поздно. Почему была грубость в первом периоде? Думаю, это всё из-за большого желания. Никто не хочет уступить в борьбе, сыграть грубо, но по правилам. У Кетова и Емелина не получилось, но это хоккей. Мы сегодня играли за своего капитана, чтобы ему не влетело.
Пришлось ли проходить вторую предсезонку? Нет, мы летом заложили отличный фундамент, я давно так не тренировался, как в это межсезонье. Сейчас это даёт плоды, все ребята продышались, и мы готовы улучшать свою игру», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 октября 2020
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