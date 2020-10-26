Защитник московского «Динамо» Григорьев, возможно, выбыл до конца сезона

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (1:5) ответил на вопрос о желании поменять пары защитников.

«А у нас нет других защитников. Вот весь народ, который у нас есть. Григорьев выпал, и наверное, выпал до конца сезона. Его не будет.

К сожалению, Волков сегодня пару глотнул. Миронов с Сергеевым тоже два гола пропустили. Ну а Хиетанен с этим…Чайковски один гол всего», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве — с омским «Авангардом».