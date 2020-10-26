Шипачёв: подскажите, что «Динамо» делать с большинством. Я пока ничего не вижу

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:5).
«Подскажите, что нам делать с большинством. Может, вы нам подскажете, как лучше сделать. Я пока ничего не вижу, что можно исправить. Не бросаем по воротам? Всё. Понял. Будем стараться бросать. Спасибо.
У нас каждый день проходят послематчевые собрания. Думаю, и мы поговорим, и нам расскажут, что делать дальше.
Изменение сочетаний звеньев — не моя кухня. Не должен я на такие вопросы отвечать. Мы должны выходить и забивать голы в любых сочетаниях. Это наша любимая работа, которую сегодня мы сделали на два. Мы все профессионалы. Кого с кем поставили — это не обсуждается. Выходишь, играешь. Если тебя не ставят, значит, сидишь на «банке» и ждёшь шанса. Нормальная хоккейная жизнь», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 октября 2020
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