Песонен: последние дни живу в гостинице. Хочу вернуться в родную кровать
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Харри Песонен после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ) оценил свою игру в нынешнем сезоне.
«Начало сезона у меня вышло не очень. Нужно было время освоиться в новой лиге, найти свою игру. Так бывает со всеми, кто меняет чемпионат. Для меня это — новый вызов. Здесь много классных команд, мастеровитых хоккеистов. Я много работаю, улучшаю собственную игру. Мне кажется, я поймал ритм и надеюсь, что дальше будет только лучше.
Я живу последние дни в гостинице. Жду не дождусь, когда вынужденная изоляция закончится, и ребята поправятся. Хочу вернуться в родную кровать! И, конечно, желаю всем здоровья!», — цитирует Песонена пресс-служба КХЛ.
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