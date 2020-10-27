Песонен: последние дни живу в гостинице. Хочу вернуться в родную кровать

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Харри Песонен после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ) оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Начало сезона у меня вышло не очень. Нужно было время освоиться в новой лиге, найти свою игру. Так бывает со всеми, кто меняет чемпионат. Для меня это — новый вызов. Здесь много классных команд, мастеровитых хоккеистов. Я много работаю, улучшаю собственную игру. Мне кажется, я поймал ритм и надеюсь, что дальше будет только лучше.

Я живу последние дни в гостинице. Жду не дождусь, когда вынужденная изоляция закончится, и ребята поправятся. Хочу вернуться в родную кровать! И, конечно, желаю всем здоровья!», — цитирует Песонена пресс-служба КХЛ.