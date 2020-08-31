Новые лица из-за границы. Кто из легионеров-дебютантов должен выстрелить в сезоне КХЛ

Финская замена Умарку в «Салавате», снайперская надежда «Витязя», скандальный канадец в ЦСКА и чемпионы мира в «Динамо» и «Магнитке».

31 августа официально завершилась программа выставочных встреч команд Континентальной хоккейной лиги. Уже 2 сентября ЦСКА и «Ак Барс» откроют регулярный чемпионат. В межсезонье клубы совершили ряд крупных трансферов, в том числе привезя в лигу и новых интересных легионеров. «Чемпионат» представляет список иностранцев, за которыми нужно максимально пристально следить в новом сезоне.

н. Маркус Гранлунд, 28 лет («Салават Юлаев»)

Главной трансферной новостью лета для «Салавата Юлаева» стало заключение двухлетнего контракта с нападающим Маркусом Гранлундом. Финский форвард перебрался в Уфу после неудачного сезона в «Эдмонтон Ойлерз». В 34 матчах регулярки НХЛ Маркус забросил всего три шайбы, но в «Салавате» Гранлунда ждёт совершенно иная роль. В столице Республики Башкортостан в лице Маркуса видят лидера команды на ближайшие сезона и ждут от него солидных статистических показателей.

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Формально Гранлунд должен заменить в ведущем звене команды покинувшего клуб Линуса Умарка. Заменить шведа с точки зрения игрового стиля невозможно, слишком необычным хоккеистом для КХЛ являлся Умарк. А вот с точки зрения влияния на результат команды можно и попробовать. Пробовать Маркус начал уже на Кубке чемпионов в Казани, где в итоге стал лучшим снайпером турнира, забросив пять шайб в четырёх матчах.

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н. Джастин Дэнфорт, 27 лет («Витязь»)

Канадский форвард «Витязя» также стартовал с места в карьер в новых условиях. Джастин ярко проявил себя на Кубке мэра Москвы, где оформил по дублю в матчах со «Спартаком» и московским «Динамо». Дэнфорт отличился в совершенно разных снайперских ипостасях, забив и прямым броском, и после удачной игры на пятаке, и после эффектного сольного прохода через всю площадку.

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Джастин приехал в КХЛ с хорошим бэкграундом. В прошлом сезоне он выступал за финский клуб «Лукко», где набрал 60 (27+33) очков в 56 матчах, став лучшим бомбардиром лиги. За год до этого у него было 52 (18+34) очка в 59 матчах в том же «Лукко» и он вошёл в пятёрку лучших бомбардиров лиги. Выступление Дэнфорта на московском предсезонном турнире должно вселять в функционеров «Витязя» веру в то, что они не ошиблись с подписанием этого канадца.

н. Оскар Линдберг, 28 лет («Динамо» Москва)

Шведский новичок московского «Динамо» пропустит начало регулярного чемпионата из-за болезни. Однако уже по первым матчам Оскара за бело-голубых очевидно, что в «Динамо» сделали верный выбор. Вокруг двукратного чемпиона мира в составе сборной Швеции тренерский штаб Владимира Крикунова намерен строить игру второго звена и второй бригады большинства.

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На старте межсезонья Линдберг образовал ударную связку с финским нападающим Теэму Пулккиненом. Скандинавские форварды проводят много времени вместе не только на льду, но и за его пределами, помогая друг другу адаптироваться в России. Ведь Пулккинен также не является старожилом динамовцев. Позиция второго центра на протяжении последних лет была ахиллесовой пятой бело-голубых. С приобретением Линдберга эта проблема должна решиться.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

н. Брэндон Лайпсик, 26 лет (ЦСКА)

26-летний канадский форвард может написать книгу под названием: «Как разрушить карьеру в НХЛ собственными руками». Брэндон никогда не считался звездой в североамериканской лиге, но в минувшем сезоне являлся крепким игроком основного состава «Вашингтона». Лайпсик выступал в низших звеньях столичной команды, при этом получая стабильное игровое время. До «Вашингтона» Брэндон поиграл за «Вегас», «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» и мог рассчитывать на продолжение карьеры в НХЛ.

Однако в разгар коронавирусной пандемии, которая приостановила проведение сезона, Брэндон умудрился стать участником истории, которая оборвала его карьеру в НХЛ. В общий доступ была слита переписка из закрытого чата, в которой канадец вёл себя очень вольно. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности жён игроков «Вашингтона». Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к одноклубникам Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Прошёлся Брэндон и по своим прежним командам.

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В современной Америке, помешанной на толерантности, безболезненно угодить в подобный скандал может только звезда первой величины. Да и то не всегда. Хоккеист попроще получил чёрную метку и вынужден был отправиться в КХЛ. В стане «армейцев» Лайпсик может попробовать повторить путь Дмитрия Яшкина, который также безвылазно сидел в нижних звеньях «Кэпиталз», а затем боролся за звание лучшего снайпера КХЛ.

в. Йоэль Лассинантти, 27 лет (ХК «Сочи»)

Шведский голкипер на родине был культовым игроком для своего бывшего клуба. 27-летний голкипер является выпускником молодёжной команды «Лулео». В составе родного клуба Йоэль провёл 12 сезонов подряд, завоевав целый ряд личных наград. Лассинантти дважды признавался лучшим голкипером чемпионата Швеции, а в минувшем сезоне стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по коэффициенту надёжности и по количеству матчей на ноль.

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Когда появилась новость о готовящемся уходе Лассинантти из «Лулео», болельщики команды организовали сбор денег, чтобы клуб мог сделать достойное финансовое предложение игроку, однако Йоэль принял решение впервые в карьере попробовать себя в другом чемпионате. В «Сочи» шведский вратарь будет практически безальтернативным первым номером и должен помочь «леопардам» вернуться в плей-офф.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

н. Харри Песонен, 32 года («Металлург» Мг)

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате Харри забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступал в Швейцарии с сезона-2014/2015, а теперь стал игроком магнитогорского «Металлурга».

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Песонен был участником чемпионата мира 2019 года, на котором сборная Финляндии завоевала золотые медали, в полуфинале переиграв сборную России. Харри не был игроком топ-6 в команде Юкки Ялонена, однако провёл солидный турнир, набрав семь очков в 10 матчах. Немного смущает, что до КХЛ Песонен добрался только в 32-летнем возрасте, однако в «Магнитке» верят, что Харри сможет добиться успеха в уральском клубе.

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н. Понтус Оберг, 27 лет («Трактор»)

Ещё два года назад было очень сложно предположить, что Оберг окажется в КХЛ. В сезоне-2018/2019 Понтус ярко смотрелся в «Анахайм Дакс». В калифорнийской команде Оберг временами выходил в первом звене с Райаном Гецлафом и Рикардом Ракеллем, набирая в среднем полочка за матч. Однако обмен в «Миннесоту Уайлд», а затем и переход в «Торонто Мэйпл Лифс» не помогли Обергу остаться в НХЛ.

В минувшем сезоне Понтус провёл всего пять матчей в регулярке НХЛ, не сумев убедить тренерский штаб «кленовых листьев» в своей состоятельности. При этом в АХЛ Оберг демонстрировал отличную результативность, что и мотивировало руководство «Трактора» на совершение обмена с «Витязем». В Челябинске собрана целая шведская бригада, что может положительно сказаться на выступлении Оберга в дебютном сезоне в КХЛ.