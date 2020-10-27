Сошников: предсезонные сборы как будто выбросили в мусорку, но никаких оправданий нам нет

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:5).
«Комментировать нечего. Мы провалили игру, не было шансов особо зацепиться за неё. Можно конечно говорить, что у них вратарь хорошо сыграл, но мы не ищем оправданий. Хотелось бы вам, конечно, сказать, что это всё ковид… Да, тяжело привести после ковида организм в порядок. Предсезонные сборы, грубо говоря, как будто выбросили в мусорку, но все в таких же условиях, все команды через это проходили, поэтому нам никаких оправданий нет, нужно просто из этого вылезать за счёт терпения, работы.
В начале игры — три броска, три гола. На Даню Тарасова ничего не говорю, со всеми бывает. Мы ему не помогли, тяжело что-то сказать, нас просто разорвали, три гола — просто без шансов», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.
- 27 октября 2020
-
09:20
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:27
-
21:05
-
20:50
-
20:39
-
20:32
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:45