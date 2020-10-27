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Сошников: предсезонные сборы как будто выбросили в мусорку, но никаких оправданий нам нет

Сошников: предсезонные сборы как будто выбросили в мусорку, но никаких оправданий нам нет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:5).

«Комментировать нечего. Мы провалили игру, не было шансов особо зацепиться за неё. Можно конечно говорить, что у них вратарь хорошо сыграл, но мы не ищем оправданий. Хотелось бы вам, конечно, сказать, что это всё ковид… Да, тяжело привести после ковида организм в порядок. Предсезонные сборы, грубо говоря, как будто выбросили в мусорку, но все в таких же условиях, все команды через это проходили, поэтому нам никаких оправданий нет, нужно просто из этого вылезать за счёт терпения, работы.

В начале игры — три броска, три гола. На Даню Тарасова ничего не говорю, со всеми бывает. Мы ему не помогли, тяжело что-то сказать, нас просто разорвали, три гола — просто без шансов», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.

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