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«Магнитка» подписала пробный контракт с Меньшиковым. Завтра команда сыграет с «Сибирью»

«Магнитка» подписала пробный контракт с Меньшиковым. Завтра команда сыграет с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» и защитник Виталий Меньшиков подписали пробный контракт, сообщается в официальной группе уральского клуба во «ВКонтакте».

Нынешний сезон Меньшиков начинал в составе «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.

Действующий контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. За карьеру в КХЛ российский хоккеист также защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».

Примечательно, что завтра, 28 октября, «Магнитка» на домашнем льду сыграет с «Сибирью».

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