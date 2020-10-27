«Магнитка» подписала пробный контракт с Меньшиковым. Завтра команда сыграет с «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» и защитник Виталий Меньшиков подписали пробный контракт, сообщается в официальной группе уральского клуба во «ВКонтакте».
Нынешний сезон Меньшиков начинал в составе «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.
Действующий контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. За карьеру в КХЛ российский хоккеист также защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».
Примечательно, что завтра, 28 октября, «Магнитка» на домашнем льду сыграет с «Сибирью».
- 27 октября 2020
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:20
-
10:44
-
10:19
-
10:01
-
09:35
-
09:20
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:27
-
21:05