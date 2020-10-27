«Магнитка» подписала пробный контракт с Меньшиковым. Завтра команда сыграет с «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» и защитник Виталий Меньшиков подписали пробный контракт, сообщается в официальной группе уральского клуба во «ВКонтакте».

Нынешний сезон Меньшиков начинал в составе «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.



Действующий контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. За карьеру в КХЛ российский хоккеист также защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».

Примечательно, что завтра, 28 октября, «Магнитка» на домашнем льду сыграет с «Сибирью».