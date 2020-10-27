Торопченко: буду стараться бить другие рекорды. Как клуба, так и лиги

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко, ставший в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3) автором самого быстрого гола в истории лиги, прокомментировал своё достижение.

«Конечно, приятно такое узнать, но честно, даже не думал об этом. Буду стараться бить другие рекорды. Как клуба, так и лиги. Получилось хорошо вывести шайбу из своей зоны, я набрал приличную скорость и бежал на ворота, на дальнюю штангу. Может быть, наш выход «два в один» закончился не совсем удачным пасом, который попал в крюк клюшки Карнаухова, но главное, что доиграли момент, шайба ударилась мне в щиток и отскочила в ворота.

Нельзя во всём винить вратаря. В случае с моим голом шайба после серии рикошетов попала ему в «домик», а у Райана Спроула вышел хороший бросок с достаточно близкой дистанции», — приводят слова Торопченко «Известия».