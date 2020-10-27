Евсеев — о 900 очках Мозякина в КХЛ: нереальный рекорд. Карьера, которой надо гордиться

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал достижение нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. 39-летний хоккеист стал первым игроком, кому удалось набрать 900 очков в КХЛ.

«Вчера поздравлял Сергея Мозякина с нереальным рекордом. 900 очков в КХЛ! Карьера, которой надо гордиться. Искал фото в телефоне, где мы вместе — общаемся с Сергеем с того времени, когда он играл за «Атлант».



Даже не знаю, какой ещё рекорд лиги ему не принадлежит. Был удивлён, когда Мозякина не взяли на Олимпиаду в Сочи, но в Пхёнчхане он своё олимпийское золото выиграл. Скромный, спокойный и при этом суперзвезда», — написал Евсеев в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Вадима Евсеева.