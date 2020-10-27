Рижское «Динамо» подписало пробный контракт с 17-летним голкипером

Рижское «Динамо» подписало пробный контракт с голкипером Артёмом Лещенко, информирует официальный сайт латвийского клуба.
Минувший сезон 17-летний голкипер провёл за клуб «Земгале» из города Елгава. За «Динамо» он будет выступать по номером 60.
Ранее рижане заключили однолетние контракты с голкиперами Зэйном Макинтайром и Александром Лазушиным.
Сезон-2019/2020 28-летний Макинтайр начал в системе «Ванкувер Кэнакс», а в конце февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз». В фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ «Бингхэмптон Дэвилз» он провёл четыре матча, в которых отразил 97,7% бросков и пропускал 0,75 шайбы. В общей сложности в минувшем сезоне в АХЛ Зэйн сыграл 28 матчей.
В нынешнем сезоне 32-летний Лазушин сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.
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