Лукоянов: тяжело, когда не занимаешься любимым делом. Возвращаюсь с большим желанием
Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком».
«У нас есть должок перед «Нефтехимиком», проиграли в этом сезоне в гостях. Это хорошая команда, мы сегодня выйдем побеждать. Нужно сделать всё для победы.
С какими чувствами возвращаюсь в игру? Конечно, возвращаюсь с большим желанием. Тяжело, когда не занимаешься любимым делом, очень соскучился по хоккею, по ребятам, по атмосфере. Придадут ли дерби и возможность реванша дополнительную мотивацию? Самое главное – выиграть», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.
Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится сегодня, 27 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
Источник: «Ак Барс» может обменять Виктора Тихонова в «Спартак»
- 27 октября 2020
-
18:13
-
17:46
-
17:28
-
16:48
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:20
-
10:44
-
10:19
-
10:01
-
09:35
-
09:20
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
Партнерский контент