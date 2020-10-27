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Лукоянов: тяжело, когда не занимаешься любимым делом. Возвращаюсь с большим желанием

Лукоянов: тяжело, когда не занимаешься любимым делом. Возвращаюсь с большим желанием
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком».

«У нас есть должок перед «Нефтехимиком», проиграли в этом сезоне в гостях. Это хорошая команда, мы сегодня выйдем побеждать. Нужно сделать всё для победы.

С какими чувствами возвращаюсь в игру? Конечно, возвращаюсь с большим желанием. Тяжело, когда не занимаешься любимым делом, очень соскучился по хоккею, по ребятам, по атмосфере. Придадут ли дерби и возможность реванша дополнительную мотивацию? Самое главное – выиграть», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится сегодня, 27 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.

Источник: «Ак Барс» может обменять Виктора Тихонова в «Спартак»
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