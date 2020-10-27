Лучший бомбардир чемпионата Беларуси не прошёл просмотр в минском «Динамо»

30-летний форвард Игорь Ревенко не прошёл просмотр в минском «Динамо» и не получит полноценного контракта, информирует официальный сайт клуба КХЛ.

Форвард начал сезон в «Гомеле». Он принял участие в 11 играх и набрал 15 (3+12) очков. Ранее Ревенко выступал за минскую «Юность» (в том числе в ВХЛ и МХЛ) и гродненский «Неман». Нападающий также поиграл за океаном. Три сезона (с 2008 по 2011-й) он провёл в «Принц Альберт Рэйдерс» из WHL. В сезоне-2012/2013 Ревенко играл за пензенский «Дизель» из ВХЛ.

В 2008 году в составе сборной Беларуси Ревенко стал вторым бомбардиром юношеского чемпионата мира. Тогда он набрал 11 (3+8) очков в 6 встречах. Примечательно, что его обошёл канадец Коди Ходжсон, сыгравший на матч больше и набравший 12 (2+10) баллов.