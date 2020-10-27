КХЛ отменила штраф Джастина Дэнфорта за симуляцию
Континентальная хоккейная лига отменила штраф нападающего подольского «Витязя» Джастина Дэнфорта за симуляцию, информирует официальный сайт КХЛ. Форвард был наказан малым штрафом в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (5:1).
«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на игрока «Витязя» Джастина Дэнфорта по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве — с омским «Авангардом».
«Витязь» в гостях обыграл московское «Динамо», забросив 5 шайб
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