КХЛ отменила штраф Джастина Дэнфорта за симуляцию

Континентальная хоккейная лига отменила штраф нападающего подольского «Витязя» Джастина Дэнфорта за симуляцию, информирует официальный сайт КХЛ. Форвард был наказан малым штрафом в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (5:1).

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на игрока «Витязя» Джастина Дэнфорта по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении лиги.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве — с омским «Авангардом».