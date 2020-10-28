«Каролина» и защитник Флёри договорились о сумме контракта, избежав арбитражного слушания
Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подписал новый контракт с защитником Хэйдном Флёри, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два сезона. Его зарплата за сезон составит $ 1,3 млн. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 8 ноября.
В минувшем сезоне НХЛ Флёри набрал 14 (4+10) очков в 45 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 13.40. В восьми матчах Кубка Стэнли Хэйдн забил два гола при полезности «+4» и шести минутах штрафного времени.
По прошлому контракту зарплата Флёри составляла $ 850 тыс. Следующий сезон станет для канадского защитника четвёртым в клубе.
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