Аркалов — об игре «Спартака»: будем разбираться. В следующем матче такого уже не допустим
Нападающий «Спартака» Илья Аркалов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).
«Вроде, играли неплохо, забили трижды, но этих голов не хватило. Много времени проводили в чужой зоне, создали моменты, заработали два буллита. Немного не повезло. Неудачная игра в обороне? Да, судя по последним матчам, если пропускаем меньше – удаётся побеждать. Будем разбираться и, думаю, в следующем матче уже такого не допустим», — цитирует Аркалова пресс-служба КХЛ,
Череповецкий клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 29 октября дома встретится с ЦСКА, а «Северсталь» 30 октября в Череповце с подольским «Витязем».
Знарок: «Спартак» не имеет права пропускать по четыре шайбы
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