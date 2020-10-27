Знарок: «Спартак» не имеет права пропускать по четыре шайбы
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).
«Не очень хорошо мы сегодня сыграли в обороне. Из этого всё и сложилось. Наверное, стараемся сделать что-то невозможное, сверхъестественное, и это идёт во вред. А можно в каких-то моментах сыграть по-простому, разрядить обстановку. Что касается ошибки Якова Рылова… Да, такое, к сожалению, бывает. Но мы в принципе не имеем права по четыре шайбы пропускать», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.
Череповецкий клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 29 октября дома встретится с ЦСКА, а «Северсталь» 30 октября в Череповце — с подольским «Витязем».
«Северсталь» в гостях одержала волевую победу над «Спартаком»
- 27 октября 2020
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