Да Коста: у нас хорошее взаимопонимание с Доусом, Тихонов – очень старательный хоккеист

Форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).
«Была сложная игра, создали много моментов, очень хорошо, что выиграли. У нас достаточно ровная команда, где собрано много сильных игроков. Иногда я чувствую себя лидером, иногда – другие. Не имеет значения, кто лидер, важно то, что мы побеждаем.
Было здорово немного отдохнуть после восточного выезда. Мы оставили там много моральных и физических сил и сегодня вышли на игру свежими. У нас хорошее взаимопонимание с Найджелом Доусом, Виктор Тихонов – очень старательный хоккеист», – цитирует Да Косту пресс-служба КХЛ.
Ранее появилась информация, что Тихонов может покинуть «Ак Барс». Сообщалось, что казанский клуб готовит обмен со «Спартаком», в результате которого Тихонов может стать игроком красно-белых.
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