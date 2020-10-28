Робинсон: мой русский всё ещё не так хорош. Меня это раздражает

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о своей жизни в столице России. До перехода в «армейский» клуб канадский защитник играл за московское «Динамо».



«Я живу в Москве действительно долго. Мне здесь не просто нравится, этот город стал для меня вторым домом. Когда покидаю её, всегда хочу вернуться. Тут есть несколько любимых мест, в которые с удовольствием хожу и показал бы друзьям.



Мой русский всё ещё не так хорош. Это немного раздражает меня, но я утешаю себя тем, что это очень трудный язык. Когда живёшь в Москве, нет такой большой необходимости учить язык. Большинство людей здесь знают английский.



Жизнь в России и Канаде очень-очень отличается. Если говорить о бытовых моментах, то в Канаде у меня дом, а здесь я живу в квартирах. Это сильно отличает две страны для меня. Вообще, главное различие в том, что, когда я возвращаюсь в Канаду, не работаю. У меня много свободного времени и не так много хоккея в жизни.



Канадцы хорошего мнения о русских и их хоккее. Очевидно, все помнят Суперсерию-72. Тогда все увидели, как играют русские. Так много российских звёзд в НХЛ, например Овечкин. Эти парни показывают, на что способны. Но и уровень КХЛ очень вырос с того момента, как я приехал сюда. Это очень круто», — цитирует Робинсона пресс-служба ЦСКА.

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