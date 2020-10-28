Жамнов: уверен, что Потайчук справится с возложенными на него обязанностями

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал назначение Андрея Потайчука на должность генерального менеджера воскресенского «Химика», фарм-клуба красно-белых в ВХЛ.
«Наша стратегическая цель — выстроить правильно работающую вертикаль в системе клуба: от нашей академии, команд МХЛ и ВХЛ до основной команды в КХЛ. Мы пришли к пониманию, что нам необходим специалист, который будет максимально плотно погружён в дела фарм-клуба, который будет контролировать ситуацию и выполнять связующую функцию между основой и «Химиком». Все игроки на двусторонних контрактах будут находиться под пристальным вниманием Андрея Потайчука, они должны получать необходимую игровую практику и в любой момент должны вернуться в расположение «Спартака» готовыми выйти на матч чемпионата КХЛ.
Это не значит, что генеральный менеджер будет определять состав «Химика» на конкретную игру, это была и есть прерогатива тренерского штаба. Но мы хотим добиться более тесного взаимодействия между «Спартаком» и командой ВХЛ. В высоких профессиональных качествах Андрея Потайчука мы не сомневаемся, поэтому рады возобновить с ним сотрудничество. Уверен, что он справится с возложенными на него обязанностями. Главная его задача — способствовать развитию наших молодых игроков», — цитирует Жамнова пресс-служба московского клуба.
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