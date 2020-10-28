Коннор Макмайкл: Овечкин — просто зверь. Я был шокирован тем, какой он большой и мощный

Проспект «Вашингтон Кэпиталз», нападающий Коннор Макмайкл поделился впечатлениями от тренировок с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Его выстрел так силён и настолько точен. Шайба мгновенно отрывается от крюка клюшки после его бросков. Честно говоря, на тренировках мне нравилось просто наблюдать за тем, как он бросает по воротам. После тренировки он оставался отрабатывать броски в касание, а я мог остановиться и посмотреть за этим процессом. Было очень круто находиться рядом с ним. Я стараюсь подмечать детали в игре каждого хоккеиста, но из игры Овечкина нельзя забрать многого, потому что он невероятен.

В жизни он выглядит гораздо крупнее. В принципе он и по телевизору кажется очень большим, но когда вы видите его лично, понимаете, что он просто зверь. Я был шокирован тем, какой он большой и мощный. Отличный игрок во всём», — цитирует Макмайкла Novacapsfans.