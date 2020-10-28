Экс-жена игрока «Авангарда» Емелина заявила о его измене и отказе в алиментах троим детям

34-летний защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин оказался в центре скандала, сообщает «Cosmopolitan». Бывшая жена хоккеиста заявила, что он изменил ей во время брака, а сейчас уклоняется от выплаты алиментов на их детей.



По словам Валентины Емелиной, развод с Алексеем состоялся в феврале 2020 года из-за его измены в августе 2019-го.



Кроме того сейчас, по словам бывшей жены, ей приходится судиться с хоккеистом из-за алиментов на их дочерей. Защитник омского «Авангарда» отказывается помогать детям материально.



Отметим, что многодетная мама живёт в канадском Монреале, куда переехала вслед за мужем, и одна воспитывает троих дочерей.



Алексей Емелин выступает за «Авангард» с 2018 года. Ранее он выступал в НХЛ.

Хартли: Емелину повезло, что он не в инвалидном кресле. Очень грязный приём игрока СКА