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Экс-жена игрока «Авангарда» Емелина заявила о его измене и отказе в алиментах троим детям

Экс-жена игрока «Авангарда» Емелина заявила о его измене и отказе в алиментах троим детям
Хоккей / КХЛ 0

34-летний защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин оказался в центре скандала, сообщает «Cosmopolitan». Бывшая жена хоккеиста заявила, что он изменил ей во время брака, а сейчас уклоняется от выплаты алиментов на их детей.

По словам Валентины Емелиной, развод с Алексеем состоялся в феврале 2020 года из-за его измены в августе 2019-го.

Кроме того сейчас, по словам бывшей жены, ей приходится судиться с хоккеистом из-за алиментов на их дочерей. Защитник омского «Авангарда» отказывается помогать детям материально.

Отметим, что многодетная мама живёт в канадском Монреале, куда переехала вслед за мужем, и одна воспитывает троих дочерей.

Алексей Емелин выступает за «Авангард» с 2018 года. Ранее он выступал в НХЛ.

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