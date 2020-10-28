Кемпе: ЦСКА нужно сыграть в свой хоккей, со «Спартаком» всегда весело играть
Нападающий ЦСКА Марио Кемпе поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком».
«Несмотря на столь длинную серию матчей, мы чувствуем себя хорошо. Мы достойно играли. В паре встреч не так хорошо проявили себя. Но в целом всё получилось хорошо.
Что касается лично меня, я тоже в порядке. Я вижу перспективы и знаю, к чему нужно стремиться. Пропустил несколько матчей из-за болезни, но восстановился и готов проявить себя.
Нас ждёт дерби со «Спартаком» — всегда весело играть с ними. Я в предвкушении. ЦСКА — чемпион. Наша команда на первом месте в лиге. Нам нужно будет играть в свой хоккей. Сфокусироваться на своей игре, выполнять тренерскую установку, тогда нас ждёт успех», — приводит слова Кемпе пресс-служба «армейского» клуба.
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