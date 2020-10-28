«Оттава Сенаторз» подписала однолетний контракт с Алексом Гальченюком на $ 1,05 млн

«Оттава Сенаторз» подписала контракт с 26-летним нападающим Алексом Гальченюком, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере». Американец был свободным агентом.



Соглашение подписано на один год. Форвард заработает $ 1,05 млн.



Минувший сезон Гальченюк начинал в «Питтсбург Пингвинз». Однако в феврале команда из Пенсильвании обменяла американского форварда в «Миннесоту Уайлд» на нападающего Джейсона Цукера. Кроме того «дикари» получили защитника Калена Эддисона и условный выбор в первом раунде драфта 2020 года.



В прошедшем сезоне Гальченюк, выступая за «Питтсбург», принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив пять шайб и отдав 12 результативных передач при показателе полезности «-7» и 10 минутах штрафного времени. За «Уайлд» нападающий сыграл 14 матчей, набрав 7 (3+4) очков при коэффициенте полезности «+2» и 6 минутах штрафа.

«Питтсбург» выменял Цукера из «Миннесоты», отдав Гальченюка и чемпиона МЧМ-2020 Эддисона