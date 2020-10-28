Светлов: «Амур» — худшая команда в КХЛ по вторым периодам. Ищем способы исправиться
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал итоги очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Матч получился двояким. Первый период сыграли хорошо, во втором периоде серия голов «Салавата» поставила нас в непростое положения. Мы худшая команда в КХЛ по вторым периодам. Ищем варианты, как исправить ситуацию.
Почему команда не получила новый импульс после победы в матче с «Ак Барсом»? У нас сложный календарь, это влияет на функциональное состояние команды. Сегодня хорошо настроились, мы не сыграли три минуты, которые поломали матч», — приводит слова Светлова «ГорОбзор.Ру».
Напомним, «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1. Все шайбы уфимцы забросили за 2 минуты 47 секунд.
«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»
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