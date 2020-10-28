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Немировски — о матче с «Трактором»: у «Торпедо» сегодня не получилось ничего

Немировски — о матче с «Трактором»: у «Торпедо» сегодня не получилось ничего
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:4).

«Сегодня у нас не получилось ничего. Соперник быстрее катался, быстрее двигал шайбу, быстрее думал. Мы очень медленно всю встречу действовали. В третьем периоде чуть добавили, но было уже поздно. Не лучший наш матч по скорости и движению шайбы. Надо готовиться к домашним матчам.

Тяжелая выездная серия повлияла на команду? Сложно сказать. У нас были две встречи на выезде, потом мы вернулись на день домой и опять поехали на выезд. Это не отговорка. Не знаю, почему такое медленное катание, движение. Главное, у нас сейчас две встречи дома, надо готовиться к ним.

У Ивана Чеховича уже две шайбы за три матча. У него хороший бросок, он им пользуется», — приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» одержал третью победу кряду, в Челябинске обыграв «Торпедо»
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