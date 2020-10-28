Микелис Редлихс: рижское «Динамо» должно спокойнее реализовывать моменты

Нападающий рижского «Динамо» Микелис Редлихс прокомментировал итоги встречи с минскими одноклубниками (0:3).
«Игра была равной. Плюс мы давно не играли. Были какие-то моменты, которые нам надо было реализовывать. Пропустили. Слишком неприятно, но могли потом и забросить. Подвела реализация? Трудно сказать. Может, из-за того, что давно не играли. Тем не менее если где-то есть моменты, то надо их спокойнее использовать.
У нас было много молодых игроков? Хотел бы сказать, что ребята, которые сыграли первый матч в КХЛ, а также вратарь вообще очень здорово действовали. Все большие молодцы», — сказал Редлихс на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:0.
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