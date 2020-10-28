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Стась: «Авангард» теряет концентрацию в конце матчей, пауза должна пойти на пользу

Стась: «Авангард» теряет концентрацию в конце матчей, пауза должна пойти на пользу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Андрей Стась подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Хороший матч, равный, но в овертайме уступили, к сожалению. Почему проигрываем топ-клубам, ведя в счёте? Наверное, из-за потери концентрации. С физикой нет проблем, но мы должны лучше играть в третьих периодах. Пауза должна пойти нам на пользу.

В концовке матча нам нужно было строже сыграть на пятаке. У нас смена немножко затянулась, не все успели поменяться, это наложило отпечаток», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, московское «Динамо» в овертайме обыграло омский «Авангард». Встреча проходила на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 3:2.

Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча
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