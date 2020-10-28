Сезон в АХЛ стартует 5 февраля 2021 года

Регулярный сезон АХЛ планируется начать 5 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте АХЛ.



Отмечается, что президент и генеральный директор АХЛ Скотт Хоусон объявил об утверждении этой даты. Совет управляющих лиги уже утвердил выбранную дату.



Напомним, следующий сезон НХЛ планируется начать 1 января 2021 года. Предполагалось, что начало регулярного чемпионата будет запланировано на 1 декабря 2020 года. Дата начала тренировочных лагерей будет названа позже.



Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был доигран в «пузырях», которые были организованы в Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравшая в шести встречах «Даллас Старз» (4:2). Последний матч завершился со счётом 2:0, шайбы забросили Брейден Пойнт и Блейк Коулман.

Старт нового сезона в НХЛ запланирован на 1 января 2021 года