Скабелка: стиль «Локомотива» — пять человек в атаке и пять в обороне

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).



«Встречались с хорошей, атакующей командой. Сыграли неплохой по содержанию матч, несмотря на то что основное время закончилось со счётом 0:0.



У нас было достаточно моментов, чтобы закончить всё победой в основное время. Благодарю команду за выезд, мы сегодня хорошо двигались. Проповедуем стиль, когда пять человек в атаке и пять в обороне. Все помогают вратарю. Наверное, отсюда и то, что не пропускаем в основное время в четырёх последних матчах из пяти», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

«Автомобилист» прервал девятиматчевую победную серию «Локомотива», у Коваржа — шат-аут