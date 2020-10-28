Вудкрофт — о шат-ауте 18-летнего Колосова: он провёл идеальный матч

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с рижскими одноклубниками (3:0).



«Эмоциональное дерби, где было много силовой игры. Первый период был равным, но после шайбы Менелла мы сумели вернуться к нашей системе. Такая победа приносит уверенность, у нас был тяжёлый месяц. Мне очень нравится, как мы играем в атаке и обороне, не даём соперникам использовать их шансы. Но мы хотим вернуться на тот уровень, который показывали до нашего небольшого кризиса.



Колосов провёл идеальный матч, выручал всегда, когда было нужно. Рад за него, фантастический матч. Первый «сухарь» молодого вратаря дорогого стоит. Алексей хорошо борется, читает игру. Ему ещё многому предстоит научиться, но в каждом матче он играет очень хорошо.



Вернувшиеся после перерыва игроки должны возвращать форму шаг за шагом. Ребятам нужно возвращать кондиции — улучшать скорость, понимание игры. Это всё придёт со временем. Всё будет хорошо, мы вернёмся к победной серии. Шарангович — отличный игрок. Ежедневно работает и становится лучше, при этом он ещё молод. Меня не удивляет его игра, знал, что он покажет себя на этом уровне. У него очень хорошее будущее, мы вместе работаем, чтобы Егор каждый день становился лучше», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

«Сухарь» 18-летнего Колосова помог минскому «Динамо» прервать серию из пяти поражений