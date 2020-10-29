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Фазель — о ЧМ-2021 в Беларуси: политика и коронавирус — две основные проблемы

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о ЧМ-2021 в Беларуси: политика и коронавирус — две основные проблемы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможной отменой проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси, где складывается нестабильная политическая ситуация.

«В уставе ИИХФ написано, что мы не можем допустить дискриминацию по политическому признаку. Миссия нашей федерации — продвигать хоккей во всём мире, и мы должны иметь возможность работать со многими странами, чтобы достичь этой цели. Именно поэтому мы были разочарованы тем, что правительство Латвии призвало ИИХФ запретить проведение ЧМ-2021 в Беларуси. Мы ещё не подошли к тому моменту, чтобы рассматривать дополнительные меры безопасности, но важно помнить, что политическая ситуация является одной из двух основных проблем, связанных с чемпионатом мира. Вторая — это коронавирус.

В настоящее время мы проводим консультации с несколькими внешними организациями, имеющими большой опыт в области политики, медицины, безопасности при проведении мероприятий. Это делается для выявления оценки любых потенциальных рисков для зрителей, игроков и персонала, которые примут участие в ЧМ-2021», — приводит слова Фазеля The Hockey News.

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