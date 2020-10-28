Тихановская: ЧМ-2021 в Беларуси невозможен, пока в стране не остановлено насилие

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила спортсменов, создавших рабочую группу по переносу ЧМ-2021 из Беларуси.
В группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве, специалисты по коммуникациям, лидеры белорусских диаспор в более чем 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели разных стран.
«Спортсмены, спасибо вам. Вы создали рабочую группу по переносу чемпионата мира по хоккею из Беларуси в другую страну, потому что он невозможен, пока в стране не остановлено насилие», – написала Тихановская в её телеграм-канале.
Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее Тихановская объявила общенациональную забастовку. 25 октября истёк срок ультиматума, который она выдвинула президенту страны Александру Лукашенко.
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