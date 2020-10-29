Восемь игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на первый этап Евротура

Главный тренер сборной Чехии определился с составом на первый этап Евротура. Филип Пешан назвал состав команды на первый этап Евротура сезона-2020/2021 – Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В состав национальной команды вошли восемь игроков Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Патрик Бартошак («Лахти»), Доминик Граховина («Таппара»), Лукаш Паржик («Либерец»);



Защитники: Филип Гронек («Маунтфилд»), Якуб Ержабек («Витязь»), Андрей Шустр («Куньлунь Ред Стар»), Давид Скленичка, Якуб Крейчик (оба – «Йокерит»), Войтех Мозик («Ферьестад»), Лукаш Клок («Лукко»), Михал Моравчик («Таппара»), Якуб Галвас («Юкурит»), Давид Иржичек («Пльзень»), Станислав Свозил («Комета»), Шимон Кубичек («Литомержиче»);



Нападающие: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), Гинек и Томаш Зогорна (оба «Амур»), Андрей Нестрашил («Металлург»), Ондржей Роман («Илвес»), Михаэль Шпачек, Иржи Смейкал (оба «Тапаара»), Рудольф Червены («Лахти»), Радек Коближек («Оулу»), Шимон Странски («Юкурит»), Ян Ордош («Оскарсхамн»), Ян Мышак («Верва»), Михал Теплы («Млада Болеслав»), Яромир Пытлик («Су-Сент-Мари»), Адам Рашка («Оцеларжи»).