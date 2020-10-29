Юханссон: возвращение на лёд даёт мне необходимую энергию. Шаг за шагом иду к цели

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон прокомментировал своё возвращение, а также поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком».
«Очень здорово вернуться к команде, тренироваться вместе и снова играть. Мне предстоит много работы, чтобы выйти на свой уровень. Повторюсь, очень рад вернуться к команде и почувствовать атмосферу игр. Тренируюсь усердно. Возвращение на лёд даёт мне необходимую энергию.
В прошлой игре с «Куньлунем» парни выбрали меня лучшим игроком. На самом деле я не был лучшим в тот день, но очень приятно, что в команде поддерживают меня. Как я и сказал, я ещё не на сто процентов в своей форме. Такая поддержка от команды, безусловно, вносит свой вклад. Шаг за шагом иду к цели.
Готовимся к игре против «Спартака». Это всегда интересные и трудные игры. Необычно, когда дерби проходит при не полных трибунах. Это всё ещё особое чувство, когда играешь против другой московской команды. И мы будем доказывать, что мы лучшая московская команда. Когда держишь это в уме, то получаешь дополнительный заряд сил», — приводит слова Юханссона пресс-служба клуба.
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