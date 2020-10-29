«Аризона» откажется от прав на проспекта, издевавшегося над чернокожим инвалидом

«Аризона Койотс» откажется от прав на защитника Митчелла Миллера, выбранного клубом на драфте НХЛ 2020 года под общим 111-м номером, из-за его поведения в прошлом. Об этом сообщает знаменитый канадский обозреватель Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотс» называл его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.

«Я очень сожалею об инциденте с издевательствами, произошедшем в 2016 году, когда я учился в восьмом классе. Я был молод, незрел и потом ужасно переживал из-за своих действий. В то время я не понимал их серьёзности и того, как они могут повлиять на других людей. Я извинился перед семьёй Мейер-Кротерс за своё поведение, прошёл тренинг по культурному разнообразию и стал волонтёром.

За последние четыре года у меня было много времени, чтобы размышлять и расти, и я очень благодарен «Аризоне» за то, что они дали мне шанс. Обещаю, что не подведу. Двигаясь вперёд, я хочу помочь положить конец издевательствам и расизму», — говорится в заявлении Миллера.