Знарок: «Спартак» играл с хорошей, быстрой командой. Ребята бились и сделали, что могли
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).
«Играли с хорошей, быстрой командой. Сделали, что могли. Забили два гола в большинстве, это было хорошо.
Единственное, в моменте со вторым голом наши защитники неправильно сыграли. Овертайм у нас немного не идёт в этом сезоне, но в целом ребята бились», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Для «армейского» клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.
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ЦСКА в овертайме переиграл «Спартак», одержав третью победу кряду
- 29 октября 2020
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