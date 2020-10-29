Знарок: «Спартак» играл с хорошей, быстрой командой. Ребята бились и сделали, что могли

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Играли с хорошей, быстрой командой. Сделали, что могли. Забили два гола в большинстве, это было хорошо.

Единственное, в моменте со вторым голом наши защитники неправильно сыграли. Овертайм у нас немного не идёт в этом сезоне, но в целом ребята бились», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Для «армейского» клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.

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