Купер: у каждого хоккеиста должна быть своя роль, и он должен её знать. Марун её знает

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал заключение нового двухлетнего соглашения с форвардом Патриком Маруном.

«Он хороший партнёр. Он знает свою роль и знает, какое игровое время получит. Я убеждён, что у каждого хоккеиста должна быть своя роль, и он должен её знать. И Патрик её знает. У него есть характер, и он яркая личность – это два хороших качества. Он очень хороший командный игрок», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 32-летний Марун стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, причём в 2019 году канадский форвард победил с «Сент-Луис Блюз». Таким образом, американский нападающий стал восьмым игроком в НХЛ, выигравшим два Кубка Стэнли подряд с разными командами.