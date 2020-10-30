Генменеджер «Далласа» рассказал, как пандемия коронавируса мешает прооперировать Сегина

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин перенесёт операцию на связках бедра позже запланированного срока, сообщается на официальном сайте НХЛ. Это означает, что он пропустит минимум два месяца предстоящего сезона НХЛ, если чемпионат начнётся 1 января 2021 года, как намечено на данный момент.

«Мы рассчитываем, что операцию сделают на следующей неделе. В клинике, где его должны оперировать, введены определённые ограничения из-за пандемии коронавируса. В связи с этим нам пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Некоторые операции отменили, а ему приходится ждать. Но надежда остаётся, есть вариант со следующей неделей. Мы будем держать вас в курсе», — цитирует пресс-служба НХЛ генерального менеджера «Старз» Джима Нилла.

8 октября Нилл сообщил, что Сегина прооперируют в районе 1 ноября. По предварительным оценкам, на восстановление форварда уйдёт четыре месяца.