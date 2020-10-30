Пашков: Третьяк давно мог завершить с хоккеем, но закусился. Отдал бы ему кубок прогресса

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре голкипера ХК «Сочи» Максима Третьяка.

«Прежде всего скажу, что мне интересен тот эксперимент, который проходит в «Сочи» с Третьяком-младшим. Эпидемия помогла многим молодым хоккеистам в КХЛ, плюс южный клуб объявил курс на привлечение молодых хоккеистов, назначил тренера, который привык работать именно с молодёжью. Всё это совпало и во вратарском вопросе свело на нет ту печальную традицию для нашего общества, когда громкая фамилия чаще всего является негативным фактором, вызывает у ряда людей отторжение.

Поэтому для меня является сюрпризом не игра Третьяка, а то, что в него поверили, дали возможность на равных конкурировать с голкипером-легионером. И Максим раскрывается, показывая лучший хоккей в карьере. Причём не только в последнем матче на ноль с «Барысом», но и, например, в недавней московской игре со «Спартаком». Так что, если говорить о нашем вратарском цехе, то по итогам этой хоккейной осени именно Максиму отдал бы кубок прогресса.

У Максима мне нравится спортивный характер, упёртость. Пять лет его бросало в КХЛ из клуба в клуб, он давно мог завершить с хоккеем и уйти в другую сферу деятельности, возможности, наверное, позволяли. Но парень закусился. А это уже важнейшее качество именно спортсмена», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.