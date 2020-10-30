Зубов: «Ак Барс» серьёзно относится к «Сибири». В этом сезоне у них хороший подбор игроков

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

«Сибирь» – хорошая, рабочая команда. В этом сезоне у них хороший подбор игроков, могут сыграть как в откат, так и агрессивно. Так что нам тоже надо сегодня гибче быть. У нас будет заключительная игра перед паузой – должна быть полная концентрация. Силы экономить некуда, надо выйти и отработать по полной. Потом уже будет время и восстановиться, и подлечиться. И поработать как следует будет тоже достаточно времени.

Соперник выиграл три последних матча? Это значит, что в команде есть стержень, они смогли собраться после шестиматчевой серии из поражений. Они набрали ход, поэтому очень серьёзно относимся к этой команде. Донесём до ребят, как правильно сыграть. Не будем все карты раскрывать», – цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.