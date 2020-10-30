Квартальнов — о травме Галимова: он уехал на обследование

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:3).



«Очень слабый был первый период, потом ребята перестроились. Выиграли хороший матч, создали много моментов и заслуженно победили.



Могу ли объяснить то, что творилось на пятаке «Ак Барса» в первом периоде? Играли слабо.



Есть ли информация о травме Галимова? Он уехал на обследование.



Замена Мифтахова — психологический момент? Наверное, да», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.



Напомним, что казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:3. После первого периода казанцы уступали в счёте 0:3, однако во втором смогли отыграться, а в третьем добыли победу.

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»