Квартальнов — о травме Галимова: он уехал на обследование
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:3).
«Очень слабый был первый период, потом ребята перестроились. Выиграли хороший матч, создали много моментов и заслуженно победили.
Могу ли объяснить то, что творилось на пятаке «Ак Барса» в первом периоде? Играли слабо.
Есть ли информация о травме Галимова? Он уехал на обследование.
Замена Мифтахова — психологический момент? Наверное, да», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
Напомним, что казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:3. После первого периода казанцы уступали в счёте 0:3, однако во втором смогли отыграться, а в третьем добыли победу.
«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»
- 30 октября 2020
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:53
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:42
-
20:24
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:45
-
19:25
-
19:23
-
19:07
-
18:49
-
18:30
-
18:19
-
17:57
-
17:52
-
17:30
-
17:00
-
16:47
-
16:18
-
15:35
-
15:08
-
14:56
-
14:30
-
14:08
-
13:45
-
13:17
Партнерский контент