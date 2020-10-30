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ОХЛ официально запретила силовые приёмы, чтобы ограничить распространение COVID-19

ОХЛ официально запретила силовые приёмы, чтобы ограничить распространение COVID-19
Хоккей / Прочие турниры 0

Хоккейная лига Онтарио запретит игрокам проводить силовые приёмы в ближайшем сезоне, сообщает Sportsnet.

Министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Онтарио Лиза Маклауд подтвердила это решение. Она отметила, что запрет на целенаправленные физические контакты в матчах является необходимым шагом для предотвращения распространения коронавируса.

Прежде Хоккейная лига Онтарио объявила, что сокращенный сезон планируется начать 4 февраля 2021 года.

Маклауд отметила, что на это решение повлияла Молодёжная хоккейная лига Квебека, в которой этой осенью было зафиксировано несколько вспышек коронавируса.

Ранее главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о поправках в правилах. По требованию правительства провинции лига ужесточила наказание за драки.

OHL должна запретить силовую борьбу, чтобы ограничить распространение коронавируса
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