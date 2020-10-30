ОХЛ официально запретила силовые приёмы, чтобы ограничить распространение COVID-19

Хоккейная лига Онтарио запретит игрокам проводить силовые приёмы в ближайшем сезоне, сообщает Sportsnet.



Министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Онтарио Лиза Маклауд подтвердила это решение. Она отметила, что запрет на целенаправленные физические контакты в матчах является необходимым шагом для предотвращения распространения коронавируса.



Прежде Хоккейная лига Онтарио объявила, что сокращенный сезон планируется начать 4 февраля 2021 года.



Маклауд отметила, что на это решение повлияла Молодёжная хоккейная лига Квебека, в которой этой осенью было зафиксировано несколько вспышек коронавируса.



Ранее главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о поправках в правилах. По требованию правительства провинции лига ужесточила наказание за драки.

OHL должна запретить силовую борьбу, чтобы ограничить распространение коронавируса