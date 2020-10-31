Давыдов: Крикунов — очень опытный специалист, советы ему не требуются

Легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился своим мнением о выступлении бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ.

«Что огорчает — постоянные перестановки в звеньях. Таких мастеров, как Шипачёв, Яшкин или Кагарлицкий, не нужно часто менять местами, им нужна какая-то стабильность. Мастеров нельзя просеивать как горох! По делу ли критикуют тренеров «Динамо»? Честно говоря, не замечаю особой критики. Наоборот, вижу поддержку тренеров со стороны руководства, что в сложный момент особенно важно. Сейчас двумя-тремя неосторожными словами можно раскачать команду, а можно, напротив, грамотно её поддержать, успокоить. Нашим тренерам выражают эту поддержку, и я считаю такую политику правильной.

Владимир Крикунов — очень опытный специалист, советы ему не требуются. Сейчас нужно спокойно пройти ЦСКА, который все эти дни готовится к принципиальной игре с бело-голубыми. А потом — пауза на Евротур, которая для «Динамо» очень кстати. Будет неделя, чтобы спокойно оценить состояние команды и запустить тренировочный процесс.

Перед стартом сезона мы были уверены, что «Динамо» будет бороться за первое место в Западной конференции. Если спокойно посмотреть на наш состав, то он, уверен, не слабее, чем у ЦСКА или СКА, главных соперников по конференции.

Надеюсь, что в паузе на Евротур команда отдохнёт, проанализирует причины спада в октябре, перегруппирует свои ряды. Все основные матчи ещё впереди, и я остаюсь оптимистом — свой высокий потенциал эта команда ещё реализует», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.