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Легенда «Бостона» Бобби Орр выкупил полосу в газете, чтобы поддержать Трампа на выборах

Легенда «Бостона» Бобби Орр выкупил полосу в газете, чтобы поддержать Трампа на выборах
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Бобби Орр сообщил, что на предстоящих выборах в США будет голосовать за Дональда Трампа. Он выкупил полосу в газете, чтобы поддержать действующего президента страны в предвыборной гонке с демократом Джо Байденом.

«У всех есть своё мнение по поводу предстоящих президентских выборов, и я не исключение. Когда я смотрю на Америку в эти неспокойные времена, я всё время пытаюсь отделить стиль от содержания, факты от вымысла.

Нашему нынешнему президенту за последние несколько лет пришлось действовать в чрезвычайно сложных условиях. Наш президент подвергался атакам с первого дня вступления в должность. Несмотря на это, Трамп сделал всё для всего американского народа, независимо от расы, пола или положения в жизни. Я хочу такого товарища по команде», — написал Орр.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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