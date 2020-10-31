Кучеров: когда поднимаешь Кубок Стэнли, кажется, что ты находишься без сознания

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился впечатлениями от победы в розыгрыше Кубка Стэнли — 2020.
«Эмоции трудно передать словами. Для каждого из нас это стало тем, о чём мы мечтали с самого детства. В момент, когда поднимаешь кубок, кажется, что ты находишься без сознания. Осознание приходит позже. Что происходит в голове в последние минуты решающего матча? Обороняться и продолжать играть в нашу игру. Вася (Андрей Василевский. – Прим. «Чемпионата») просто стоял на голове, а все игроки ловили шайбы на себя. Но время шло крайне медленно.
Пока все мысли только о том, как бы отдохнуть и восстановиться. Хочется провести больше времени с семьей и получить от этого максимальное удовольствие. Всё-таки два месяца в замкнутом пространстве отеля дались очень тяжело, мы не видели свои семьи.
Сложно ли в «пузыре»? Да никаких особенных проблем не было. Отели хорошие, условия отличные, кормили вкусно. Мы проводили максимум времени с ребятами, играли в теннис и карты в свободное время. У нас классный коллектив, а «пузырь» ещё больше сблизил команду. Кому-то было тяжелее, кому-то — проще, но мы все в одинаковых условиях. В общем, могло быть и хуже. Главное – нам дали шанс побороться за кубок, а мы им воспользовались.
С чем может сравниться победа в НХЛ? Мне не с чем сравнивать. Впервые выиграл что-то настолько особенное, о чем мечтал всю жизнь. Так что сейчас это самый знаменательный момент в карьере», — приводит слова Кучерова GQ Russia.
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