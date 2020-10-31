Кучеров рассказал, кого из спортсменов считает лучшим в России и мире

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назвал одноклубника Андрея Василевского лучшим спортсменом России в 2020 году.

«Убеждён, что лучшим спортсменом в России был Василевский. Он самый стабильный человек, кого знаю. А в мире в этом году назвал бы Леброна Джеймса: десять финалов за карьеру — сумасшедшая цифра. Не каждый может доминировать в своём спорте на протяжении стольких лет, когда тебе уже 35. Не знаю, как за собой надо следить, чтобы быть в такой форме.

Как Василевский воспринял то, что не выиграл «Везину» в этом сезоне? Новость об этом пришла в разгар финальной серии, так что он абсолютно спокойно к этому отнёсся, не до «Везины» было. Даже я больше возмущался, чем он. Вася должен был легко забирать этот трофей. Но я рад, что он не отвлекся во время финала и думал только о Кубке Стэнли. Теперь у него есть и то и другое», — приводит слова Кучерова GQ Russia.