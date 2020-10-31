Тренер вратарей «Ак Барса»: не все голкиперы НХЛ смогут заиграть в России

Тренер вратарей «Ак Барса» Яакко Валкама поделился мнением о трендах в сфере развития вратарского мастерства, а также рассказал, все ли голкиперы из НХЛ смогут заиграть в КХЛ.
«Все ли вратари НХЛ смогут хорошо сыграть в КХЛ? Лучшие — определённо. Они смогут сыграть в любой лиге. Но далеко не все смогут считаться лучшими в КХЛ. На самом высоком уровне у НХЛ лучшие вратари в мире. Но дальше начинается падение. Те, кто идёт после топов, уже ниже по качеству.
Какая позиция по вратарской экипировке: её сейчас много или мало? Думаю, найден баланс. НХЛ много лет уменьшала размер экипировки — и сейчас вышла на оптимальное сочетание. Если убрать ещё, нужно менять уже сами правила хоккея, потому что играть так же, как раньше, не выйдет. С нынешними скоростями и силой бросков вратарь должен быть защищён.
Какие сейчас тренды в сфере развития вратарского мастерства? Игра ускоряется. Если 20 лет назад вратарь мог быть с лишним весом, сейчас это невозможно. Хоккей перешёл на принципиально другие скорости, и к этому нужно адаптироваться. В то же время более важной становиться концентрация. Если ты умеешь читать игру и продумывать свои шаги, то у тебя больше шансов на успех», — цитирует Валкама «Спорт Бизнес Online».
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