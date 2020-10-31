Дмитрий Орлов: игрокам никак не объявляют о новом тренере. Лавиолетт написал, созвонились

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о знакомстве с новым главным тренером столичной команды Питером Лавиолеттом.
«Когда меняют главного тренера в команде, как об этом объявляют игрокам? Да игрокам никак не объявляют. Увидел в новостях. Потом, возможно, придет СМС от нового тренера. Или он может позвонить, как у меня было.
Лавиолетт мне написал, что не может дозвониться. Хочет со мной поговорить, чтобы познакомиться.
Созвонились, познакомились. Обсудили какие-то моменты в лёгком режиме. И потом ещё я общался с новым тренером по защитникам. Он высказал своё мнение обо мне. Я сказал, как вижу нашу игру в обороне. Сошлись на надежде, что узнаем, когда начнется сезон. И встретимся, познакомимся лично.
Главный плюс и главный минус жизни в «пузыре», где «Вашингтон» поселился во время плей-офф? Минус в том, что находишься всё время в одном месте. Не можешь выйти погулять, живёшь без родных, да и матчи проходят без болельщиков. А главный плюс в том, что никто не заразился.
Мог бы «Вашингтон» пройти первый раунд Кубка Стэнли, если бы не возникло пандемии и регулярный чемпионат продолжился в марте? Сейчас трудно сказать. Есть один чемпион — «Тампа-Бэй». Они достойны уважения. Выиграли, когда в мире такая тяжелая ситуация, что так долго жили в замкнутом пространстве. У них хорошая команда, и «Тампа» достойно победила», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».
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