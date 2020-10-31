Козун: впервые сыграю с «Локомотивом» после ухода. Взволнован, что увижу болельщиков

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун в преддверии матча с «Локомотивом» вспомнил сезоны в ярославском клубе и рассказал, где любил бывать в Ярославле.



«Какие были чувства, когда приехал на арену «Локомотива», за который отыграл три сезона? Странные, противоречивые. Я тут впервые после ухода из «Локомотива». В прошлом году, когда выступал за «Металлург», не смог сюда приехать, потому что был травмирован. Да, тут провёл три хороших сезона. Взволнован, что завтра увижу болельщиков. Но, само собой, мы приехали сюда, чтобы «Динамо» одержало победу.



Игроки часто забрасывают своим бывшим командам? Надеюсь. Главное — победить, это будет непросто. К тому же важно уйти на паузу на мажорной ноте.



Я говорил про невероятных детей на арене? Да, в Ярославле одна из лучших хоккейных школ. Уже в возрасте 5-7 лет они вытворяют невероятные вещи, показывают свои большие способности. Даже в Канаде такое увидишь не везде.



Куда бы отправился, если бы было свободное время и возможность погулять по городу? Я бы пошёл в «Старбакс». Всегда приятно оказаться в месте, где всё как у тебя на Родине. Многие из нас при возможности заходят в «Старбакс». И в целом было бы хорошо погулять по городу, вспомнить период жизни и карьеры, который тут прошёл.



Моя девушка из Ярославля? Алёну встретил тут, и с тех пор мы вместе. Сейчас она переехала со мной в Минск. Нам нравится город, люди очень приветливы, есть много мест, где можно приятно провести время», — приводит слова Козуна официальный «телеграм» команды.

Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Торпедо»